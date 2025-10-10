Ineos Grenadiers a dat lovitura! L-a luat pe unul dintre cei mai compleți cicliști ai momentului

Ciclistul francez Kevin Vauquelin, clasat pe locul 7 la ediția de anul acesta a Turului Franței, a semnat un contract cu Ineos Grenadiers pentru trei sezoane.

Rutierul și-a fracturat gleznă în vară, într-un accident domestic

Evidențiat după o victorie de etapă în ‘Marea Buclă’ în 2024, la Bologna, rutierul în vârstă de 24 de ani a confirmat în 2025 cu un loc 7 în clasamentul general al celei mai prestigioase curse cicliste din lume și un loc doi în Turul Elveției.

Câștigător al unor curse precum Etoile de Besseges, Turul Apilor-Maritimi și Var, Vauquelin a părăsit echipa Arkea-B&B Hotels pentru a se alătura unei formații care vizează topul sportului cu pedale. Ciclist complet, Vaquelin a încheiat de două ori pe locul secund în Săgeata Valonă.

‘Sunt extrem de mândru să mă alătur unei echipe cum este Ineos Grenadiers, care a făcut istorie în ciclism de zece ani’, a spus Vauquelin, citat în comunicatul Ineos.

‘Pentru mine, este o etapă logică în cariera mea pentru a continua să progresez și să explorez noi orizonturi’, a adăugat el.

Victima unui accident domestic care a antrenat o fractură de gleznă în această vară, Vauquelin a fost operat în august. El a reluat antrenamentele, dar a ratat mai multe curse de final de sezon.