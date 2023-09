Înfiorător! O fostă jucătoare de tenis a povestit cum a fost violată de 400 de ori de antrenorul ei

Fosta jucătoare de tenis Angélique Cauchy a vorbit în detaliu despre multiplele violuri pe care le-a suferit din partea antrenorului său, care a fost condamnat la 18 ani de închisoare în 2021, relatează Le Figaro, anunță news.ro.

Cauchy are 36 de ani şi, după propria mărturisire, se simte mai bine abia „din ianuarie”. În 1999, la vârsta de 12 ani, ea era numărul 2 la juniori în Franţa şi a ajuns pe mâinile antrenorului Andrew Gueddes, la clubul Sarcelles (Val-d’Oise).

„Am fost violată de aproape 400 de ori de către antrenorul meu de tenis în decurs de doi ani”, a declarat ea pentru Franceinfo în mai anul trecut.

În iulie, o comisie de anchetă a fost înfiinţată pentru a identifica „eşecurile operaţionale în cadrul federaţiilor sportive, al mişcării sportive şi al organismelor de guvernanţă sportivă”.

Angélique Cauchy a depus mărturie în faţa unui grup de parlamentari la Palais Bourbon marţi, 5 septembrie. Calmă, ea a povestit detaliile sordide a ceea ce i-a făcut Andrew Gueddes, condamnat la 18 ani de închisoare în 2021 pentru violul şi agresiunea sexuală asupra a patru tinere cu vârste cuprinse între 12 şi 17 ani.

„M-AM GÂNDIT SĂ MĂ SINUCID DE ATÂTEA ORI”

„Nu a durat nici măcar două sau trei luni”, spune Cauchy. I-am spus: „Nu, nu trebuie, nu este corect. Nu vreau să o fac”. Mi-a spus: „Ştii, asta se întâmplă des în relaţiile antrenor/sportivă. Fosta jucătoare de tenis, care a fost „pietrificată” în timpul actelor, îşi aminteşte gândurile negre care îi treceau prin minte:

„Aveam un carneţel cu autografele jucătorilor de la PSG, pentru că obişnuiam să mă duc să îi văd la Camp des Loges (centrul de antrenament al PSG). Şi între acele foi de hârtie, scriam: „Nu mai pot suporta asta, trebuie să se termine, voi face ca totul să se oprească”. M-am gândit de atâtea ori să mă sinucid”.

La fel ca multe alte victime, Cauchy a fost dusă de antrenorul ei la La Baule, de unde era Gueddes. „Au fost cele mai cumplite două săptămâni din viaţa mea”, spune Cauchy. M-a violat de trei ori pe zi. În prima noapte, mi-a cerut să merg în camera lui şi nu m-am dus. Aşa că a venit în a mea. A fost din ce în ce mai rău. Eram prizonieră, nu puteam pleca oricând voiam, iar apoi am fost obligată să rămân în locul unde s-a întâmplat”.

Prinsă în capcană, forţată, tânăra fată s-a hotărât să opteze pentru soluţia cea mai puţin rea. „În serile de după, pare o nebunie, dar m-am dus acolo de una singură şi am făcut cei treisprezece paşi care mă despărţeau de camera lui pentru a mă duce să fiu violată”, continuă Cauchy. Gueddes a mers atât de departe încât i-a spus „că are SIDA” şi că i-a „dat-o”. „Am trăit de la 13 la 18 ani crezând că am Sida”, povesteşte femeia, care a fost testată şi s-a constatat că nu a fost niciodată infectată.

„DA, DAR EL NE ADUCE TITLURI”

Omerta a continuat ani de zile. „În cercurile de tenis, se ştia că nu era foarte corect cu fetele, cu fetele tinere”, explică Angélique Cauchy. Şi ea îşi aminteşte ce a fost dezvăluit în timpul anchetei privind procesul Gueddes: „O singură femeie a mers la preşedintele clubului şi a spus că el se comporta necorespunzător cu tinerele, cu violenţă verbală şi fizică, cu un comportament ambiguu faţă de anumite jucătoare. Preşedintele i-a răspuns: „Da, dar el ne aduce titluri”.

Raportul comisiei este aşteptat în decembrie 2023. Sunt aşteptate să depună mărturie şi alte persoane din lumea sportului, cum ar fi fosta patinatoare Sarah Abitbol, care a fost şi ea violată de fostul ei antrenor Gilles Beyer când era minoră.