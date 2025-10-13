Infirmeria Barcelonei este plină înaintea El Clasico. Cine este ultimul accidentat

Dani Olmo s-a accidentat jucând pentru echipa naţională a Spaniei şi este incert pentru meciul Barcelonei cu Real Madrid. El Clasico se va juca la finele lunii octombrie.

El ar putea lipsi timp de două-trei săptămâni

Dani Olmo, mijlocaşul ofensiv al catalanilor, a părăsit cantonamentul echipei naţionale a Spaniei vinerea trecută, după ce a suferit o accidentare la gambă şi nu se ştie dacă va putea împotriva Realului, a anunţat FC Barcelona luni.

„Jucătorul Dani Olmo suferă o accidentare musculară la soleusul piciorului stâng (muşchiul din partea inferioară a gambei)”, scrie în comunicatul emis de campioana Spaniei, fără a se specifica însă cât timp va lipsi jucătorul.

Conform presei spaniole, Dani Olmo ar putea lipsi timp de două-trei săptămâni de pe teren. El Clasico, derby-ul dintre FC Barcelona şi Real Madrid se joacă pe 26 octombrie.

Catalanii au deja o serie de jucători accidentaţi: Lamine Yamal, portarii Joan Garcia şi Marc-Andre ter Stegen şi mijlocaşul Gavi.

În plus, atacantul Ferran Torres este incert pentru etapa următoare din La Liga, împotriva Gironei.

Antrenorul german Hansi Flick speră însă la revenirea în echipă a brazilianului Raphinha şi a tânărului Fermin Lopez, după pauza internaţională.