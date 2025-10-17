Înfrângere la un gol pentru Dinamo în LEN Euro Cup

CS Dinamo București a fost învinsă la limită de echipa maghiară Szolnoki Dozsa Praktiker, cu scorul de 16-15 (7-4, 3-4, 4-3, 2-4), joi seara, în Bazinul Olimpic ”Tolea Grințescu” Dinamo, la debutul în Grupa B a competiției masculine de polo pe apă LEN Euro Cup.

Pe 30 octombrie, Dinamo va juca în deplasare cu Barcelona

Oaspeții au condus confortabil de la un capăt la altul, Dinamo reușind să se apropie la un gol după ce a revenit de la 11-15 la 14-15. Dinamoviștii au marcat ultimul gol al meciului, cu două minute înainte de final.

Golurile lui Dinamo au fost marcate de Matei Luțescu (5), Andrei Prioteasa (4), Luka Cikovani (2), Cosmin Radu (1), Tiberiu Cojocariu (1), Ghiorghi Meshi (1), Filip Alexandru Dragomir (1).

Pentru maghiari au punctat Lorand Csongor Zeinvary (4 goluri), Bendeguz Robert Krasznai (2), Gergo Kovacs (2), Krisztian Bedo (2), Donat Simon (1), Norman Peter Schmolz (1), Bertold Vamosi (1), Bence Jozsef Szabo (1), Andras Teleki (1), Marton Janos Zeman (1).

În celălalt meci al grupei, Pallanuoto Trieste a dispus de CN Barcelona, echipă antrenată de fostul internațional român Andrei Iosep, cu 20-16.