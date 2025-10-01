Înfrângere pentru campioana U BT Cluj, la debutul în BKT EuroCup

Campioana U BT Cluj a fost învinsă miercuri, pe teren propriu, în faţa a 6.881 spectatori, scor 98-90 (45-45), de formaţia turcă Bahceşehir College Istanbul, semifinalistă în stagiunea trecută a BKT EuroCup.

Echipa lui Mihai Silvăşan va evolua şi în Liga Adriatică, din 11 octombrie

Principalii marcatori ai partidei au fost Russell 21 puncte, Molinar 20, Creek 18, Miletic 17, pentru U BT Cluj, respectiv Flynn 24, Hale 16, Akpinar 13, Sipahi 11, pentru echipa din Turcia.

În prima etapă a grupei A s-au mai jucat meciurile dintre Slask Wroclaw – Neptunas Klaipeda 95-85, Towers Hamburg – Hapoel Ierusalim 85-100 şi Umana Reyer Veneţia – Aris Salonic 81-85. Ultima dispută a rundei are loc, tot miercuri, între Cedevita Olimpija Ljubljana – Baxi Manresa.

În 7 octombrie, campioana României va juca în deplasare, cu Neptunas Klaipeda.

Primele două clasate din cele două grupe se califică direct în sferturi, iar echipele de pe locuirle 3-6 joacă încrucişat, eliminatoriu, pentru celelalte locuri. Se continuă cu semifinale şi finala pentru trofeu.

Campioana României a atins faza sferturilor în ultimii doi ani.

În 11 octombrie, U BT Cluj va debuta, în premieră pentru o echipă din România, şi în Liga Adriatică, în deplasare, cu formaţia slovenă KK Krka. Din grupa A mai fac parte echipele Partizan Belgrad, BC Dubai, Igokea Aleksandrovac, FMP Belgrad, KK Borac Čačak, KK Studenski centar şi KK Split.

În aceste condiţii, în competiţiile interne campioana României va evolua în Liga Naţională doar din faza play-off (din 24 aprilie 2026), în urma unei decizii a FRB cu acordul majoritar al celorlalte echipe, iar în Cupa României va intra la Turneul Final 8 (februarie 2026).