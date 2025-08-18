Înfrângere pentru Edi Iordănescu în campionatul Poloniei

Formaţia Legia Varşovia, antrenată de Edward Iordănescu, a fost învinsă, duminică, în deplasare, cu scorul de 1-0, de echipa Wisla Plock, într-un meci din etapa a cincea a campionatului Poloniei, potrivit news.ro.

Golul a fost marcatt de Kaminski, în minutul 11.

Wisla Plock este lider în clasament, cu 13 puncte, în timp ce Legia este pe cinci, cu 7 puncte (4 jocuri – două victorii, o remiză, o înfrângere).