Înfrângere pentru Edi Iordănescu în Europa League: AEK Larnaca – Legia Varşovia 4-1

Legia Varşovia, antrenată de românul Edward Iordănescu, a pierdut joi seara, în deplasare, scor 1-4, meciul disputat în compania formaţiei cipriote AEK Larnaca, în meciul tur al rundei a treia preliminare din Liga Europa.

Ciprioţii au deschis scorul pe AEK Arena, din Larnaca, marcând în minutul 16, prin Pons, dar polonezii au reacţionat rapid, egalând în minutul 18, când a înscris Nsame.

Echipa gazdă, antrenată de spaniolul Imanol Idiakez, a rezolvat meciul în repriza secundă. Mai întâi a marcat Angielski, în minutul 48, aducând pe AEK în avantaj, apoi Chacon a făcut 3-1, pentru ca în minutul 85 autogolul lui Rajovic să pună pe tabelă scorul final, AEK Larnaca – Legia Varşovia 4-1. Meciul nu s-a terminat însă înainte ca oaspeţii să rămână în zece, după eliminarea lui Kapustka, în minutul 90+8.