Înfrângeri pentru Steaua şi CS Dinamo în etapa a 12-a din Liga 2

Formaţiile Steaua Bucureşti şi CS Dinamo au întregistrat înfrângeri în partidele disputate, duminică, în etapa a 12-a a Ligii 2 Casa Pariurilor.

Niciuna nu are drept de promovare

Steaua a fost învinsă de CSC Dumbrăviţa, scor 1-0, pe teren propriu. Golul a fost marcat de Pădurariu, în minutul 76, din penalti. În minutul 90+5, Steaua a ratat un penalti.

Dinamo a pierdut în deplasare cu Concordia Chiajna, scor 1-2. Bucureştenii au deschis scorul în minuntul 23, prin Neculai. Pentru Concordia au înscris Bălan ’34 şi Cristea ’67.

Ultima partidă a etapei, FC Voluntari – Sepsi OSK, va avea loc marţi.

Lider în clasament este Corvinul, cu 32 de puncte. Steaua este pe 4, cu 23 de puncte, iar Dinamo pe 15, cu 11 puncte, la egalitate cu Dumbrăviţa, care este pe 16. Concordia ocupă poziţia a zecea, cu 20 de puncte.