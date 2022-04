Îngrijorarea lui Daniil Medvedev în privința participării sale la Wimbledon „Nu am primit niciun răspuns”

Rusul are suficiente emoții în privința participării sale la al treilea Grand Slam al anului, programat în perioada 27 iunie -10 iulie.

Numărul doi mondial își face probleme că s-ar putea regăsi pe lista sportivilor interziși de a lua startul în competiție din cauza suspendării pe care ar putea să o dicteze britanicii pentru sportivii din Rusia și Belarus. Majoritatea dintre aceștia au fost opriți de la a concura din cauza invaziei ruse din Ucraina, însă tenismanii au fost deocamdată ocoliți de sancțiuni. Cum până la startul turneului de la Wimbledon mai sunt două luni și jumătate Medvedev are motive să se îngrijoreze.

„Încerc să iau totul pas cu pas, turneu cu turneu. Adică există reguli diferite de la competiție la competiție, regulamente care îmi dau sau nu voie să joc. Asta e, să fiu sincer, tot ce am de spus. Va fi la fel la fiecare turneu.Următoarea competiție la care voi merge după Miami Open este cea de la Monte Carlo, unde în acest moment sunt rezident, îmi place acel turneu. Nu am niciun răspuns referitor la Wimbledon.

Toată lumea știe ce se întâmplă, situația din Ucraina este, desigur, imposibil de ignorat, dar mereu am spus că lumea are păreri diferite. Întotdeauna eu am spus că sunt pentru pace. Este foarte greu în viață să vorbești despre ce este corect și ce nu este. Desigur, am propriile mele opinii pe diferite subiecte, dar prefer să vorbesc despre ele cu familia mea, cu soția mea, cu care uneori pot fi în dezacord, dar putem discuta”, a fost reacția sportivului de 26 de ani.

Ministrul Sportului din Marea Britanie s-a poziționat recent vis-a-vis de situația lui Medvedev. Și i-a dat rusului de înțeles că lucrurile nu vor fi așa simple în ceea ce îl privește.

„Multe ţări au convenit că nu le vor permite reprezentanţilor Rusiei să concureze. Există, de asemenea, probleme de viză. Când vine vorba de indivizi, acest lucru este mai complex. Nu ar trebui autorizată prezenţa niciunei persoane care arborează steagul Rusiei.

Avem nevoie de o potenţială asigurare că nu sunt susţinători ai lui Putin şi luăm în considerare care sunt cerinţele de care am putea avea nevoie pentru a încerca să obţinem nişte asigurări în acest sens„, a fost anunțul făcut de Nigel Huddleston.