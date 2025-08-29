Înotătoare din Italia prezente la CM au fost reţinute la aeroportul din Singapore pentru furt din magazine

Două înotătoare italiene care se întorceau acasă de la Campionatele Mondiale din Singapore au fost reţinute pentru scurt timp de autorităţile aeroportuare de pe insula asiatică pentru furt din magazine, relatează AP.

Incidentul a avut loc când sportivele reveneau din vacanţa petrecută în Bali

Benedetta Pilato, care a câştigat medalia de bronz la 50 de metri bras, şi Chiara Tarantino au fost eliberate după ce ambasada italiană a intervenit pentru ele, a precizat vineri Federaţia Italiană de Nataţie.

„Deşi condamnă incidentul, Federaţia Italiană de Nataţie îşi rezervă dreptul de a evalua cu atenţie problema”, a declarat federaţia într-un comunicat.

Tarantino ar fi pus obiectele furate în valiza lui Pilato, a relatat Gazzetta dello Sport.

Incidentul a avut loc după încheierea Mondialelor, în 3 august, când înotătoarele s-au întors din vacanţa petrecută în Bali.

„În zilele care ar fi trebuit să fie dedicate în principal odihnei şi relaxării mentale, am trecut, departe de casă, prin momente deosebit de dificile, care, din fericire, s-au dovedit a fi independente de voinţa mea, dar care m-au afectat grav”, a scris Pilato pe Instagram.

„Vreau să precizez că am colaborat cu autorităţile locale încă de la început, cu sprijinul deplin al ambasadei italiene. Din fericire, incidentul s-a încheiat în câteva ore, fără consecinţe, datorită transparenţei maxime de care am dat dovadă faţă de autorităţile aeroportului din Singapore.”

Pilato, în vârstă de 20 de ani, a câştigat medalia de aur la 100 m bras la Campionatele Mondiale din 2022 şi a obţinut alte patru medalii la Campionatele Mondiale de înot în bazin lung. Ea a terminat pe locul patru la 100 m bras la Jocurile Olimpice de la Paris de anul trecut.

„Nu am avut niciodată intenţia să fac gesturi nepotrivite, iar cei care mă cunosc ştiu cât de mult îmi pasă de valorile sportive, corectitudinea şi onestitatea personală”, a spus Pilato. „Din această experienţă, am învăţat lecţii importante despre prudenţă, responsabilitate individuală şi valoarea oamenilor din jurul meu.”

Tarantino, în vârstă de 22 de ani, a câştigat medalia de bronz la ştafeta mixtă 4×100 liber la Campionatele Europene din 2021.