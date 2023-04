Instalat la UTA, Mircea Rednic este cu gândul tot la Dinamo: „Sper să nu ajungem să ne luptăm la baraj”

Mircea Rednic a fost prezentat azi, oficial, ca noul antrenor al echipei UTA, semnând un contract până în iunie 2024.

„Sper să nu ajungem să ne luptăm la baraj”, a spus Mircea Rednic despre un posibil meci cu DInamo

Tehnicianul a acceptat funcția imediat, chiar dacă echipa se află într-o situație delicată, pe locul 8 în play-out, care duce la baraj.

„Nu vreau să folosesc cuvinte mari, ştiu ce înseamnă UTA pentru suporterii de aici, pentru fotbalul românesc. S-au făcut eforturi mari să se creeze condiţii pentru performanţă şi poate şi acest lucru m-a făcut să accept.

Nu vreau să spun că este o situaţie delicată şi că o să încerc să fac. Am venit aici pentru că eu cred în proiectul UTA, cred că putem să ne realizăm obiectivele.

Îmi doresc ca echipa să se salveze, ne dorim să ne salvăm direct, pentru că matematic se mai poate, dacă nu, la baraj. În situaţia asta trebuie unitate, experienţă am, am mai trecut prin asta şi în Belgia, când am antrenat acolo.

Trebuie mai mult entuziasm, plăcerea de a juca, să arate ca o echipă, să înţeleagă că toţi greşim. Rednic a avut oferte, aproape toate echipele care şi-au schimbat antrenorii m-au ofertat. Am ezitat, nu am vrut, dar în momentul în care mi s-a propus postul la UTA, nu am ezitat.

Am acceptat UTA pentru că m-a interesat. Nu am mai retrogradat până acum. De ce să-mi fie teamă? În perioada asta am mai avut oferte.

Mi-a prins bine această perioadă de pauză, pentru că am avut şi eu o problemă de sănătate, m-am recuperat după o proteză de şold, am renovat şi case, mai aveam să mă apuc de croşetat”, a declarat Rednic.

El s-a referit și la posibilitatea ca UTA să întâlnească Dinamo în barajul pentru sezonul viitor al Superligii. „După cum joacă Dinamo, eu zic că merită să promoveze în Liga 1, depinde foarte mult ce va face cu Iaşul.

Dacă va învinge, cred că va reuşi să promoveze direct. Sper să nu ajungem să ne luptăm la baraj”, a mai spus el.