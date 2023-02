Întâlnire emoționantă pentru Gheorghe Hagi: „O plăcere deosebită să mă întorc”

Gheorghe Hagi, managerul Farului Constanța, a vizitat Școala 23 „Constantin Brâncoveanu”, instituție de învățământ a cărui elev a fost.

Gheorghe Hagi s-a întâlnit cu fosta dirigintă și profesoară de franceză

El a fost însoțit de jucătorii Denis Alibec și Dragoș Nedelcu, Andreea Laiu, căpitanul formației feminine, și internaționalul de juniori Alin Cocoș.

„Campania ‘Învățăm să fim campioni – Școala, primul pas spre perfomanță’, organizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Constanța, a ajuns astăzi la Școala 23, acolo unde managerul tehnic al formației noastre a fost asaltat de sute de elevi cărora le-a oferit autografe și a făcut poze.

Printre invitații surpriză la eveniment s-au aflat și diriginta celui mai bun fotbalist din istorie, doamna Zoița Țigău, dar și profesoara de franceză, doamna Mihaela Nicola”, a anunțat Farul pe pagina de facebook.

„O plăcere deosebită să mă întorc de unde am plecat. Am văzut chiar terenul unde am stat cu copiii, unde am dat autografe şi unde am jucat fotbal. A fost o întâlnire plăcută şi cu fostele profesoare.

M-am bucurat mult să îmi văd fosta dirigintă, să-mi văd profesoara de franceză, cu toate că nu prea o am cu limba franceză. N-am jucat în Franţa”, a spus, zâmbind, managerul Farului.