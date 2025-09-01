Întăriri din Premier League pentru Cristi Chivu după eșecul cu Udinese! Fabrizio Romano a făcut anunțul: „Urmează vizita medicală”

Inter a debutat în noul sezon din Serie A cu o victorie clară, 5-0 contra lui Torino, dar în etapa secundă a suferit un eșec surprinzător pe teren propriu, 1-2 contra lui Udinese.

Spre finalul perioadei de transferuri, conducerea „nerazzurrilor” a ajuns la un acord cu o echipă importantă din Premier League pentru împrumutul unui fotbalist.

Transfer din Premier League pentru Cristi Chivu

Inter s-a înțeles cu Manchester City pentru împrumutul fundașului elvețian Manuel Akanji (30 de ani), care se va alătura formației conduse de Cristi Chivu până la finalul actualului sezon, cu o opțiune de cumpărare. Informația a fost dezvăluită de jurnalistul Fabrizio Romano, care a anunțat detaliile mutării.

„Inter a ajuns la un acord cu Man City pentru Manuel Akanji, ‘here we go’! Inter va plăti 2 milioane de euro pentru împrumut, cu o opțiune de transfer definitiv în valoare de 15 milioane de euro, care ar deveni obligatorie doar dacă vor fi îndeplinite mai multe condiții (n.r. Akanji să joace peste 50% din meciuri și Inter să câștige titlul). Akanji a acceptat mutarea și va efectua în curând vizita medicală”, a transmis italianul pe contul oficial de X.