Inter Miami a acces în semifinalele League Cup, fără Leo Messi în teren. Luis Suarez a înscris două goluri

Inter Miami s-a calificat miercuri în semifinalele Leagues Cup, învingând echipa mexicană Tigres cu 2-1.

Lionel Messia a suferit o leziune musculară la piciorul drept și a fost indisponibil, însă Luis Sureaz a reușit să înscrie două goluri din penalty (minutele 23 și 89).

De asemenea, Angel Correa a marcat pentru Tigres.

Inter Miami va înfrunta joi, în semifinale, rivala din Florida, Orlando.