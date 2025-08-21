Inter Miami a acces în semifinalele League Cup, fără Leo Messi în teren. Luis Suarez a înscris două goluri
Articol de Mihai Popescu - Publicat joi, 21 august 2025, ora 13:16,
Inter Miami s-a calificat miercuri în semifinalele Leagues Cup, învingând echipa mexicană Tigres cu 2-1.
Lionel Messia a suferit o leziune musculară la piciorul drept și a fost indisponibil, însă Luis Sureaz a reușit să înscrie două goluri din penalty (minutele 23 și 89).
De asemenea, Angel Correa a marcat pentru Tigres.
Inter Miami va înfrunta joi, în semifinale, rivala din Florida, Orlando.