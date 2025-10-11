Inter Miami, plan nebunesc! Neymar, dorit alături de Lionel Messi și Luis Suarez

Inter Miami va rămâne la finalul acestui sezon fără doi jucători importanți, care și-au anunțat retragerea: Sergio Busquets și Jordi Alba.

Lionel Messi și Luis Suarez vor continua însă la gruparea din SUA, care dorește să transfere un alt nume mare din istoria Barcelonei: Neymar.

Neymar, la Inter Miami? S-ar putea reface faimoasa tripletă cu Messi și Suarez

Neymar a revenit la Santos în acest an, după o experiență extrem de nefastă din punct de vedere sportiv la formația saudită Al Hilal. Contractul brazilianului cu gruparea din țara natală expiră în decembrie însă, iar acesta are mai multe opțiuni.

Una dintre ele este Inter Miami, unde Neymar ar putea să joace din nou cu Lionel Messi și Luis Suarez, alături de care a scris istorie la Barcelona.

Conform , agenții fotbalistului consideră că ar fi o mutare foarte bună, atât pe gazon, cât și în afara lui, deoarece Cupa Mondială de anul viitor va fi găzduită de SUA, Canada și Mexic.

Neymar nu a mai jucat pentru naționala Braziliei din 2023, fiind afectat puternic de accidentări, însă o perioadă bună în MLS i-ar atrage cu siguranță atenția selecționerului Carlo Ancelotti.

Revenit în Brazilia după ce a strâns doar 7 meciuri oficiale într-un an și jumătate la Al Hilal, Neymar a fost afectat de accidentări și în tricoul lui Santos.

Acesta a absentat în trei perioade diferite din cauza unor probleme musculare, ultima accidentare fiind suferită în meciul cu Atletico Mineiro, disputat pe 14 septembrie. Starul brazilian a marcat 6 goluri și a oferit 3 pase decisive în cele 21 de meciuri oficiale disputate după revenirea la Santos.