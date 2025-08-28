Inter Miami s-a calificat în finala Leagues Cup după ce Leo Messi a înscris două goluri

Inter Miami s-a calificat în finala Leagues Cup după ce a învins Orlando City, scor 3-1.

Lionel Messi s-a întors pe teren după ce a absentat două partide în urma unei accidentări la coapsa dreaptă. Starul argentinian a înscris de două ori, egalând din penalty în minutul 77 (1-1), înainte de a duce echipa în avantaj, în minutul 88.

În prelungiri, Telasco Segovia a marcat al treilea gol, asigurând calificarea echipei Miami.