Inter Milano a refuzat o ofertă de 45 de milioane de euro de la Napoli pentru atacantul Pio Esposito

Echipa italiană de fotbal Inter Milano, antrenată de românul Cristian Chivu, a refuzat o ofertă de 45 de milioane de euro de la SSC Napoli, campioana en titre din Serie A, pentru atacantul Francesco Pio Esposito, anunță site-ul TuttoMercatoWeb.

‘În ultimele ore, Napoli a făcut o nouă încercare de a-l achiziționa pe Pio Esposito, dar Inter a refuzat. Această decizie era departe de a fi previzibilă, având în vedere amploarea ofertei’, precizează sursa citată, adăugând că ‘intenția lui Inter este să se concentreze asupra tânărului jucător ieșit din academia sa. Iar mesajul pe care trebuie să-l transmită potențialilor cumpărători este clar și inconfundabil: Pio Esposito nu este de vânzare în acest moment pentru Inter’.

Francesco Pio Esposito, în vârstă de 20 de ani, a evoluat sub comanda lui Chivu la echipa Primavera a clubului Inter, iar acum lucrează din nou cu tehnicianul român de la numirea acestuia la conducerea primei echipe a milanezilor.

El a făcut parte din lotul cu care Inter a participat în această vară la Cupa Mondială a Cluburilor din Statele Unite, unde a marcat în gol în poarta argentinienilor de la River Plate.

În ultimele două sezoane, Pio Esposito a evoluat sub formă de împrumut la echipa de ligă secundă Spezia, pentru care a marcat 22 de goluri în 79 de meciuri.