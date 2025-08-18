Inter Milano pariază pe neexperimentatul Cristian Chivu

Inter Milano intră într-o nouă eră în acest sezon, încredințându-i neexperimentatului antrenor Cristian Chivu sarcina de a vindeca rănile sezonului precedent și de a reda încrederea unei echipe afectate de eșecul încercării de a reuși tripla, comentează Reuters.

Tentativa lui Inter de a-și apăra titlul de campioană a eșuat în finalul sezonului trecut, echipa pierzând titlul în fața lui Napoli la un punct. Dificultățile interne au fost agravate de înfrângerea suferită în semifinalele Cupei Italiei în fața marii rivale AC Milan, dar ce era mai rău urma să vină.

Campania s-a încheiat brutal, cu o înfrângere cu 0-5 în finala Ligii Campionilor în fața lui Paris Saint-Germain, rezultat care a marcat sfârșitul perioadei de patru ani a lui Simone Inzaghi la cârma formației. Într-o mișcare îndrăzneață, clubul a optat pentru lipsa de experiență pentru a intra în etapa următoare.

Chivu, un fost jucător al lui Inter, care a petrecut șase ani antrenând echipele de juniori ale clubului, l-a înlocuit pe Inzaghi, în ciuda faptului că a antrenat doar 13 meciuri la seniori, reușind să o mențină pe Parma în Serie A în stagiunea trecută.

Românul și-a început mandatul ducând-o pe Inter în optimile de finală ale Cupei Mondiale a Cluburilor, ceea ce i-a oferit șansa de a evalua două noi transferuri, mijlocașul croat în vârstă de 21 de ani, Petar Sucic, și extrema braziliană Luis Henrique.

Însă adevărata provocare începe acum, când se apropie campania internă și cea europeană.

Deși Inter și-a păstrat nucleul lotului experimentat, sosirea lui Chivu oferă speranță nou-veniților și jucătorilor mai tineri dornici să se afirme.

El are deja o legătură puternică cu atacantul Francesco Pio Esposito, pe care l-a antrenat la echipele de tineret ale lui Inter. După ce a impresionat când a fost împrumutat la echipa din Serie B Spezia, jucătorul în vârstă de 20 de ani s-a întors la Inter și a marcat la primul său meci ca titular la Mondialul Cluburilor.

‘Legătura noastră este făcută din multă recunoștință și gratitudine din partea mea, avem o legătură specială de când am crescut împreună’, a spus Esposito după ce a marcat într-un meci din presezon împotriva echipei Monza.

‘Primul său sezon (al lui Chivu) pe bancă a fost cu mine la echipa sub 14 ani, apoi ne-am întâlnit din nou la Primavera și acum aici, la prima echipă a lui Inter’, a adăugat jucătorul.

Atacantul francez Ange-Yoan Bonny, în vârstă de 21 de ani, care a lucrat sub comanda lui Chivu la Parma, s-a alăturat și el lui Inter, clubul sperând în continuare să aducă și alți jucători, cum ar fi atacantul nigerian Ademola Lookman.

Cu un amestec de jucători experimentați și tinere talente, Inter abordează noul sezon cu un optimism prudent. Legăturile strânse ale lui Chivu cu clubul și experiența sa dovedită în dezvoltarea tinerilor oferă un sentiment de continuitate.

Pentru o echipă care a fost foarte aproape de glorie sezonul trecut, doar un succes tangibil va justifica decizia de a încredința frâiele unui tehnician fără experiență și va risipi îndoielile persistente dintr-o campanie care a promis totul, dar nu a adus nimic, notează Reuters.