Inter nu renunță la fotbalistul rivalei! Când ar putea sosi acesta sub comanda lui Cristi Chivu

Inter a fost foarte aproape să îl transfere pe Manu Kone de la AS Roma în vara acestui an, însă mutarea a căzut după ce conducătorii formației din capitală au cedat presiunii fanilor. „Nerazzurrii” sunt interesați în continuare de fotbalistul francez, iar acesta ar putea sosi sub comanda lui Cristi Chivu.

Inter nu renunţă la vedeta rivalei

Chiar dacă a decis să îl păstreze pe Manu Kone în această vară, AS Roma se află într-o situație ingrată din punct de vedere financiar. Conform , formația din capitală trebuie să obțină 90 de milioane de euro până în vara anului următor pentru a respecta fair play-ul financiar.

În acest context, există posibilitatea ca Manu Kone, fotbalist dorit cu insistență de Cristi Chivu, să ajungă la Inter în 2026. „Chiar și mai mult decât Lookman, Manu Kone a fost ținta principală a lui Marotta (n.r. CEO-ul lui Inter), Ausilio (n.r. directorul sportiv) și, mai ales, Chivu. Antrenorul a dorit să o transforme pe Inter cu un astfel de mijlocaș, puternic și tehnic.

Nu e o coincidență că Oaktree (n.r. compania care deține clubul Inter) a fost de acord să plătească 40 de milioane de euro pentru un astfel de jucător. Deși înțelegerea părea iminentă în august, totul pornind de la faptul că Roma are nevoie de fonduri, totul s-a schimbat: grupul Friedkin a evitat un transfer lucrativ (și a amânat pastila amară pentru câteva luni), iar Chivu a trebuit să facă din necesitate o virtute.

De ce a insistat Cristi Chivu pentru transferul lui Manu Kone

El oferă propriul stil, diferit de cel al lui Simone Inzaghi, cu jucătorii de calitate pe care îi are la dispoziție. În locul mult-așteptatului Kone, a sosit Andy Diouf de la Lens, un mijlocaș care va costa peste 25 de milioane în total.

Deși e talentat, Diouf nu poate asigura momentan tranziția definitivă către un sistem cu doi mijlocași, așadar Inter joacă în continuare cu trei mijlocași”, au transmis italienii.