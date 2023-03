Internaționalul irlandez James McClean a anunțat că a fost diagnosticat cu aceeași boală de care suferă fiica sa

Internaționalul irlandez James McClean, în vârstă de 33 de ani, care joacă la Wigan, a dezvăluit că a fost diagnistocat cu autism, o tulburare de care suferă și fiica sa.

„După cum ştiţi cu toţii, fiica mea suferă de autism. Ultimii patru ani ne-au schimbat viaţa în cel mai uimitor mod, dar au fost de asemenea vremuri dificile, deoarece tatăl ei o privea cum depăşeşte numeroase obstacole în viaţa ei şi a învăţat cum să gestioneze provocările cu care se confruntă zilnic.

Cu cât Erin şi eu am învăţat mai mult despre autism, am început să recunosc că eram foarte asemănător fiicei mele în mai multe feluri decât am crezut. Am văzut atâtea mici caracteristici în ea pe care le văd în mine, aşa că am decis să merg şi să fac o evaluare. Acum am un diagnostic şi simt nevoie să-l împărtăşesc.

Am o avut o dezbatere pentru a face acest lucru public, aşa cum am făcut şi în cazul lui Willow, pentru ca să afle că eu înţeleg şi că a fi autist nu ar trebui s-o împiedice niciodată să-şi atingă obiectivele ei, visele ei”, a declarat McClean.

La meciul de luni cu Franţa (0-1), din preliminariile EURO 2024, McClean a disputat al 98-lea său meci în tricoul Irlandei, intrând din postura de rezervă.