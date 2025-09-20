Întrebat despre demiterea lui Charalambous, Basarab Panduru s-a pronunțat imediat: „Te faci de râs”

FCSB a fost învinsă la Botoșani și are o singură victorie în campionat în acest sezon.

În urma acestor rezultate mult sub pretențiile echipei patronate de Gigi Becali, poziția lui Elias Charalambous nu este în siguranță.

Întrebat despre o posibilă demitere a antrenorului cipriot, Basarab Panduru a recunoscut că nu vede rostul unei astfel de mutări. Fostul jucător al Stelei e de părere că nu ar fi nicio schimbare la echipă în cazul în care tehnicianul care a adus ultimele două titluri la FCSB ar pleca.

„Cu ce te ajută dacă îl schimbi pe Charalambous? Vine altul, primeşte şi el echipa şi cu ce te ajută? Nu te ajută cu absolut nimic.

Pe termen scurt cu ce te ajută? Că jucătorii cred că faci tu ceva? Jucătorii ştiu din start că tu nu faci nimic. Nu veni tu să dai din gură pe aici să ne spui nouă ceva, că mâine e altceva şi te faci de râs”, a spus Basarab Panduru, conform Prima Sport.