Întrebat pentru cine a jucat dinte Steaua și FCSB, Ilie Dumitrescu a răspuns categoric: „Am jucat acolo înainte de Revoluție și tot acolo când m-am întors!”

Războiul dintre CSA Steaua și FCSB a împărțit lumea fotbalului românesc în două tabere. Chestionat despre echipa la care a jucat, dintre cele două, Ilie Dumitrescu a răspuns categoric.

Fostul internațional român a mărturisit că a fost jucătorul Stelei atât înaintea Revoluției cât și în perioada următoare. Iată ce a spus analistul TV.

„Am jucat acolo înainte de Revoluție și tot acolo când m-am întors!”

„Am jucat în ’88-’89, la Steaua. El nu își mai aduce aminte la ce echipă am jucat eu? M-a întrebat unde am jucat. Păi, mă întrebi unde am jucat? Am jucat la Steaua înainte de Revoluție și tot la Steaua când m-am întors din Mexic. Și atunci se numea Steaua când am fost antrenorul echipei lui Gigi Becali. Asta cu palmaresul din perioada 1998-2003 n-am înțeles-o”, a fost declaraţia lui Ilie Dumitrescu, pentru Digi Sport.