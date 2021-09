Investiție de ultim moment la CFR Cluj! Proiectul grandios pus la cale de campioana României

Ardelenii sunt gata să schimbe strategia clubului din temelii, astfel că pregătesc construirea unei academii de nivelul marilor cluburi din Occident!

Formația din Gruia este recunoscută pentru faptul că are în componența lotului în mare parte jucători cu ștate vechi în fotbalul profesionist. Veteranii ardelenilor au dus greul în ultimii ani în tabăra „feroviarilor”, dar acum oficialii CFR-ului sunt gata să facă o mișcare radicală și să investească pe viitor în tinerele talente.

După ce viitorul președinte al clubului, Cristi Balaj, a oferit câteva informații despre ceea ce intenționează să facă la cârma ardelenilor, acum, Daniel Metz, unul dintre sponsorii CFR-ului, a vorbit și el despre cel mai nou proiect din Gruia. Afaceristul a mărturisit că viitoarea academie va beneficia de toate condițiile, iar termenul de finalizare al lucrărilor este de maximum un an.

„Viitoarea Academie a clubului nostru va avea 12 terenuri de antrenament, hotel cu 40 de camere, centre de recuperare, SPA etc. În aproximativ 2-3 săptămâni vom primi informații oficiale. Proiectul va fi demarat încă în acest an. Termenul de realizare a infrastructurii este de maximum 1 an. Hai CFR!”, este anunțul făcut de către Daniel Metz, unul dintre sponsorii echipei CFR Cluj, pe un grup al fanilor clubului din Gruia.