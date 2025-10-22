Învingătorul surpriză de la Shanghai a primit wildcard la Mastersul de la Paris

Tenismanul monegasc Valentin Vacherot, câștigătorul surpriză al turneului ATP Masters 1.000 de la Shanghai, care i-a adus un salt de 165 de locuri în clasamentul ATP, până pe 39, a acces pe tabloul principal al concursului ATP Masters 1.000 de la Paris grație unui wild card, informează EFE.

Întrecerea are loc între 25 octombrie și 2 noiembrie

Informația a fost dată publicității de Federația franceză de tenis (FFT), care a comunicat că i-a acordat un wild card și vărului lui Vacherot, francezul Arthur Rinderknech, finalistul de la Shanghai, care a urcat și el pe locul 27 în ierarhie.

Alți doi francezi, Terence Atmane (68 ATP) și Arthur Cazaux (61 ATP), au primit și ei invitații de la organizatorii turneului pentru a intra direct pe tabloul principal.

Turneul de la Paris se va disputa între 25 octombrie și 2 noiembrie și va avea loc, în premieră, în La Defense Arena, în loc de Paris-Bercy.