Inzaghi regretă eliminarea lui Inter din Champions League de către Atletico Madrid: „În repriza secundă şi în prelungiri am fost mai buni!”

Inter Milano și Atletico Madrid au oferit un adevărat spectacol miercuri seară în Champions League. Spaniolii s-au calificat în sferturi după 2-1 (3-2 d.p.).

Simone Inzaghi regretă ca a părăsit competiția atât de devreme, ținând cont că formația italiană a fost finalistă sezonul trecut.

„În repriza secundă şi în prelungiri am fost mai buni!”

„Băieţii trebuie să fie mândri de ceea ce au făcut. Suntem un pic trişti, dar trebuie să felicităm echipa pentru că a luptat până la capăt, iar în repriza secundă şi în prelungiri am fost mai buni. Am avut ocazii, pe care în mod normal nu le ratam

În prelungiri am crezut că putem evita penalty-urile. Există dezamăgire, pentru că am decăzut de la o finală jucată anul trecut. Este normal să fie decepţie, dar jucătorii trebuie să fie mândri. A fost un meci greu, iar Atletico este un adversar valoros. Atletico are şi un portar mare, care a fost foarte bun la penalty-uri„, a spus Inzaghi, citat de către Agerpres.