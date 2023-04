Ioan Adone a vorbit despre soarta lui Dinamo: „Are șanse la promovare!”

Prezent la remiza dintre FC Voluntari-Petrolul Ploiești (2-2), Ioan Andone a vorbit despre soarta echipei Dinamo.

Mai exact, „Câinii” joacă marți seară contra celor de la Poli Iași. „Fălcosul” consideră că bucureștenii au șanse la promovarea în Liga 1.

„Are șanse la promovare!”

„Dinamo are șanse la promovare, de ce să nu aibă? În primul rând are meciul decisiv la Galați. Dacă bate și Iașiul (n.r. meciul direct se dispută azi la ora 20:00) și are victorie cu Oțelul, poate promova. Nu cred că Steaua ar putea să promoveze, nu cred că se poate modifica Legea Sportului în două luni”, a spus Ioan Adone, conform Digi Sport.