Ioan Andone a dat cărțile pe față: „Ultima perioadă petrecută la Dinamo m-a făcut să mă las!”

Ioan Andone, ajuns la 62 de ani, a vorbit recent despre cariera sa de antrenor. „Fălcosul” a dezvăluit numele echipei care l-a determinat să renunțe la aceată meserie.

Mai exact, Andone a povestit despre ultimul său mandat la Dinamo. Acesta a fost profund dezamăgit de cum se desfășura activitatea la clubul din „Ștefan cel Mare”.

„Ultima perioadă petrecută la Dinamo m-a făcut să mă las!”

„Ultima echipă pe care am antrenat-o a fost Dinamo. Nu am putut să cred că mi se poate întâmpla experiența aia la vârsta pe care o aveam. Aveam 57 de ani.

M-am dus cu entuziasm, m-a căutat Ionuț Negoiță. Am făcut pregătirea, am început bine campionatul, dar în momentul în care căpitanul echipei, Paul Anton, îți pleacă după prima etapă și după a doua Mevlja… Când am văzut că la prima ofertă pleacă jucătorul… Mai fă treabă.

Nu mi-a plăcut, mi-a dat o stare din aia de dezgust. Ultima perioadă petrecută la Dinamo a fost cea mai proastă. M-a făcut să mă las. Efectiv, n-am mai vrut!”, a spus Ioan Andone, în cadrul podcastului „Tare de Tot”.