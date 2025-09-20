Ioan Andone a dat verdictul în cazul lui Dinamo

Dinamo traversează unul dintre cele mai bune debuturi de sezon din ultimii ani.

Fostul antrenor al „câinilor”, Ioan Andone, este de părere că Dinamo are nevoie urgentă de un vârf de atac în mercato-ul de iarnă, pentru a-și crește considerabil șansele de a prinde un loc de cupă europeană la finalul sezonului.

”Uită-te la jocul lor, cu construcție, cu liniște. Cred că i-au omorât pe toți cu posesia. Transferurile sunt în regulă. Cîrjan e de la meci la meci mai bun. Pe Kyriakou l-am avut la Apollon, îl văd pe Cristi Mihai în locul lui.

În regulă și Musi. Acolo la vârf de atac trebuia. Dacă vrei cupe europene, trebuie în iarnă să iei un atacant”, a spus Andone, într-un interviu acordat jurnalistului Digi Sport Viorel Grigoroiu.