Ioan Andone a numit principala favorită la titlu în Superliga

Universitatea Craiova se evidențiază în actuala ediție de Superliga ca principală candidată la titlul de campioană, susține Ioan Andone, fostul antrenor. Oltenii au început sezonul cu rezultate bune și au avut evoluții remarcabile în UEFA Conference League, ceea ce a adus un plus de entuziasm în jurul echipei și suporterilor.

Ioan Andone laudă modul în care Universitatea Craiova a reușit să își reînnoiască lotul cu jucători potriviți și să profite de experiența acumulată de antrenorul Mirel Rădoi.

Fostul antrenor subliniază și condițiile bune oferite clubului acum, cum sunt stadionul nou, baza de pregătire și un lot echilibrat, cu tineri talentați și jucători cu experiență. Andone crede că acest moment este potrivit pentru Craiova să câștige titlul, mai ales că nu s-a mai întâmplat de la 1991.

„Extraordinar, au schimbat și ei o grămadă de jucători, dar i-au adus cu cap. L-au vândut pe Koljic și au adus trei. Mirel a căpătat experiență, schimbă sistemul de joc, rotește jucătorii.