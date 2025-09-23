Ioan Andone, după Dinamo – Farul: „Zicu a fost băiat deștept”

Ioan Andone a criticat strategia lui Zeljko Kopic de la meciul Dinamo – Farul (1-1).

„Păcat, dar trebuie să recunoaștem că Farul a făcut o repriză a doua foarte bună. Dinamo trebuia să forțeze mai mult în prima repriză, în care a avut controlul jocului, a dus multe mingi în careul advers. Dacă reușeau să facă 2-0, cred că era mult mai simplu.

Rezultatul e echitabil, pentru că în repriza a doua Farul a controlat jocul în proporție destul de mare. A încercat și cu doi atacanți, dar nu ai voie să-l scoți pe Karamoko în margine. Joacă 4-4-2 dacă vrei să fii periculos, du mingea acolo!, dar așa a decis antrenorul. Până acum, antrenorul a reușit, nu poți să zici…

Dacă era alt antrenor, cu doi atacanți centrali alte șanse aveai să ții mingea în atac. Nu am avut controlul în repriza a doua. Zicu, băiat deștept, a știut la pauză ce să regleze. Trebuie să fim fericiți cu un punct până la urmă.

Craiova e cea mai bună echipă din campionat la ora actuală, dar Dinamo are forță, depinde de ce sistem va hotărî să joace. Cred că poate obține un rezultat de egalitate, ar fi bun un punct.

Mai trebuie ceva jucători la Dinamo pentru titlu. Nu o să țină la infinit Botoșani, FC Argeș, acolo sus, nu cred că au forța să intre în play-off, acum vom vedea”, a declarat Andone, imediat după meci.