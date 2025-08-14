Ioan Andone şi Ştefan Iovan vor da lovitura de start la Dinamo – Steaua din Liga 2

Jandarmeria Bucureşti a anunţat măsurile de ordine pentru meciul CS Dinamo Bucureşti – Steaua Bucureşti, programat, sâmbătă, de la ora 18.30 pe stadionul Arcul de Triumf, în cadrul etapei a treia a Ligii a II-a.

Potrivit CS Dinamo, doi dintre jucătorii reprezentativi ai celor două cluburi, Ioan Andone şi Ştefan Iovan, vor da lovitura de începere.

Accesul spectatorilor în stadion se va face începând cu ora 17:00, doar pe baza biletelor sau invitaţiilor puse la dispoziţie de organizator.

Accesul suporterilor echipei gazdă se va face prin bd. Mărăşti, pentru Tribuna I şi Peluza Nord. Suporterii oaspeţi pot folosi ca loc de adunare str. Alexandru Constantinescu (zona cuprinsă între Biserica Caşin şi Arcul de Triumf), începând cu ora 17:00, de unde vor fi preluaţi de forţele de ordine şi conduşi în zona special amenajată de la Peluza Sud.

Un suporter al echipei gazdă şi 3 suporteri ai echipei oaspete se află sub interdicţia participării la meciurile de fotbal, sens în care posibila lor încercare de a intra în incinta arenei sportive constituie infracţiune, potrivit prevederilor art. 31, alin. 1 din Legea nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru acest meci de fotbal, din raţiuni de siguranţă, vor fi adoptate măsuri suplimentare de control al autovehiculelor şi persoanelor, cu scopul de a preveni introducerea în stadion atât a materialelor pirotehnice, cât şi a altor obiecte interzise de cadrul normativ în vigoare.

În acest context, pentru a evita aglomeraţia în jurul punctelor de intrare în arena sportivă şi pentru a preveni eventuale incidente ce pot apărea din această cauză, Jandarmeria recomandă tuturor spectatorilor să vină din timp la stadion, începând cu ora deschiderii porţilor de acces.

Pentru desfăşurarea în condiţii de siguranţă a evenimentului sportiv, Jandarmeria Capitalei adresează spectatorilor următoarele recomandări:

să manifeste răbdare, să respecte indicaţiile jandarmilor şi să evite implicarea în conflicte de orice natură;

în cazul în care sunt martorii săvârşirii unor fapte de natură antisocială, să solicite sprijinul forţelor de ordine din zonă;

părinţii să supravegheze cu atenţie sporită copiii.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 4 din 2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive, cu modificările şi completările ulterioare, spectatorii sunt obligaţi să respecte cu stricteţe măsurile stabilite de organizator şi forţele de ordine, pe traseele de deplasare către/de la locurile de desfăşurare a competiţiilor şi jocurilor sportive, în apropierea şi în interiorul bazelor sportive.

De asemenea, în conformitate cu prevederile aceluiaşi act normativ, intrarea în stadion, accesul publicului prin turnichete, paza vestiarelor şi protecţia arbitrilor, îndrumarea şi supravegherea publicului în stadion se realizează de către agenţi ai societăţii de pază şi protecţie, contractată de organizator.

Totodată, Jandarmeria recomandă suporterilor să nu se implice în incidente care ar putea duce la tulburarea ordinii şi liniştii publice, delimitându-se de orice formă de agresivitate verbală sau fizică ce ar putea conduce la manifestări violente, cu menţiunea că orice încălcare a prevederilor legale în vigoare va fi sancţionată cu fermitate de către forţele de ordine.

Astfel, cei care comit fapte antisociale vor fi identificaţi pe loc sau ulterior jocului sportiv în vederea sancţionării conform cadrului legal în vigoare.

Conform prevederilor legale în vigoare, spectatorii nu au voie să introducă în stadion băuturi alcoolice, materiale pirotehnice interzise de lege ori alte obiecte care pot pune în pericol securitatea participanţilor la această competiţie sportivă.

În conformitate cu prevederile art. 5 din O.U.G. nr. 31 din 2002 privind interzicerea organizaţiilor, simbolurilor şi faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, cu modificările şi completările ulterioare, fapta persoanei de a promova, în public, cultul persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, precum şi fapta de a promova, în public, idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, în sensul art. 2, lit. a), se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani şi interzicerea unor drepturi.

De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 20 din Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, cetăţenii sunt datori să manifeste respect faţă de drapelul şi imnul naţional al României şi să nu comită niciun act prin care s-ar aduce ofensă acestora.

Încălcarea interdicţiei prevăzute la art. 1 alin. 31 din acelaşi act normativ constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 4 din 2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive, cu modificările şi completările ulterioare, jandarmii vor supraveghea comportamentul spectatorilor, atât pe traseele de afluire/defluire spre/de la baza sportivă, cât şi în interiorul acesteia, inclusiv prin efectuarea de înregistrări video şi fotografii operative în scopul identificării persoanelor care săvârşesc fapte antisociale.