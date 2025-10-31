Ioan Dzițac este campion european la judo

Sportivul român Ioan Dzițac a cucerit medalia de aur la cat. 73 kg, vineri, la Campionatele Europene de judo Under-23 de la Chișinău.

Au participat 308 judoka din 37 de țări

Dzițac a intrat direct în turul secund, cu o victorie în fața germanului Levi Maerkt, în optimi l-a învins pe armeanul Artak Torosian, iar în sferturi a trecut de georgianul Ghiorghi Loladze. În semifinale a câștigat maghiarului Aron Szabo, iar în finală a învins un alt georgian, pe Mate Beruașvili.

La feminin, Laura Bogdan a fost învinsă în primul tur (optimi) la cat. 48 kg de bulgăroaica Sofia Ranghelova.

Luciana Catană a cedat în primul tur la cat. 52 kg, în fața sârboicei Bojana Savic.

În limitele cat. 57 kg, Vanessa Tolea a întrecut-o pe moldoveanca Elisaveta Pavlenco, dar a pierdut în optimile de finală în fața sportivei georgiene Nino Loladze, medaliată ulterior cu bronz.

La cat. 63 kg, Orsolya Lajos a fost învinsă în prima rundă de letona Sofija Ponomarjova.

România participă la competiție cu 12 judoka, 6 la masculin și 6 la feminin. Vor mai evolua David Gliga (cat. 90 kg), Rareș Arsenie, Alexandru Sibișan (ambii la cat. 100 kg), Bogdan Petre, Darius Dobre (ambii la cat. +100 kg), Daria Tudorache, Roxana Vișa (ambele la cat. +78 kg).

La întreceri s-au înscris 308 judoka din 37 de țări, 172 la masculin și 136 la feminin.

La ediția de anul trecut, de la Pila (Polonia), România a obținut o singură medalie, de bronz, prin Florentina Ivănescu (cat. 63 kg).