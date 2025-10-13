Ioan Ovidiu Sabău a analizat prestația „tricolorilor” cu Austria: „Parcă am avut prea mult respect”

Reprezentativa României a învins, duminică seară, pe Arena Naţională, scor 1-0, selecţionata Austriei, într-un meci din grupa H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială, în care a marcat în minutul 90+5.

„Nea Mircea a reușit să pregătească foarte bine jocul”, recunoaște tehnicianul

Tricolorii au revenit pe locul al treilea în grupa H, cu 10 puncte, Austria conduce, cu 15 puncte, iar Bosnia e a doua, cu 13 puncte.

„Mari emoții am avut. În primul rând pentru ceea ce s-a întâmplat. Dezamăgirea tuturor, pentru că sunt fără rezultate. Nea Mircea a reușit prin valoarea lui, experiența lui, cu toată presiunea asta. Mi-a plăcut mult, o echipă bine organizată, am stat foarte bine în teren. A fost o echipă cu personalitate, la un moment dat parcă am avut prea mult respect.

Ne-am dat seama că putem bate. Era presiunea mare, dacă greșesc… riști… am reușit să surprindem, cu câteva mingi bune recuperate. Doar neșansa a fost să nu marcăm mai multe goluri. Nea Mircea a reușit să pregătească foarte bine jocul. Eu cred că în momentul de față se adaptează la ce are la dispoziție. Nu cere prea mult, a lucrat cu fotbaliști foarte valoroși.

Este al 3-lea antrenor din lume ca trofee câștigate. Eu cred că el s-a adaptat și a reușit să prezinte ceea ce pot acești jucători. Jucătorii au început să asculte ceea ce le transmite, pentru a ajunge jucători foarte, foarte buni”, a spus Ioan Ovidiu Sabău, la Digi Sport.