Ioan Ovidiu Sabău a explicat care este situația lui Ianis Stoica: ”Mi-a zis că vrea să plece”

Universitatea Cluj a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia FC Hermannstadt, şi a urcat pe loc de play-off în Superligă. Sibienii au condus cu 1-0.

Ioan Ovidiu Sabău a oferit primele declarații la finalul partidei. El a vorbit și despre Ianis Stoica, atacantul care a părăsit ”U” Cluj, unde era împrumutat de FCSB, pentru a se alătura grupării Hapoel Beer Sheva.

”Aveam nevoie de el, am făcut perioada de pregătire cu Ianis Stoica titular. A venit și mi-a zis că vrea să plece, că are o ofertă.

Am vorbit, l-am convins să mai rămână șase luni, că are nevoie să mai joace aici. Ne-am întors în țară, a zis că nu vrea să rămână, că are o ofertă foarte bună, că nu-i mai stă capul aici, la echipă.

El a crescut mult, e un jucător pe care am vrut să-l ajut, pentru că are calități, dar îi lipsește rigoarea”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău.

”Vor mai veni jucători. Va mai veni un atacant în următoarele zile. Avem nevoie de concurență. Daniel Popa a fost cel mai în formă în Antalya, ne bazăm pe el, are foarte multe goluri înscrise, dar poate mult mai mult”, a mai pus Ioan Ovidiu Sabău.