Ioan Ovidiu Sabău a mărturisit de ce s-a întors la Universitatea Cluj: ”Asta a fost povestea”

Universitatea Cluj o va întâlni, în deplasare, pe UTA Arad, în etapa a 9-a a SuperLigii.

Ioan Ovidiu Sabău, antrenorul echipei Universitatea Cluj, a vorbit despre partida cu arădenii. De asemenea, tehnicianul a explicat de ce s-a întors la Universitatea Cluj.

”Sper să fie bine, să fie relaxat (n.r. Mircea Rednic). Să ia decizia cea mai înțeleaptă, să stea acasă și să nu pe bancă. Să nu vină pe furiș. E mai importantă sănătatea lui.

Un meci cu două echipe în suferință, cu puține puncte. Chiar dacăa au schimbat mulți jucători (n.r. UTA Arad), pare o echipă mai omogenă. Au arătat destul de bine cam în toate meciurile, ca ritm, ca atitutine.

Noi avem mici probleme cu jucătorii importanți care s-au accidentat și lipsesc. Încă nu sumtem o echipă omogenă, avem jucători cu calitate individuală.

În 2-3 meciuri vom arăta foarte bine, dar deocamdată încă ne căutăm, nu avem identitate, suferim la capitolul pregătirii. Jucătorii noi încă nu au minute jucate în campionat, dar ne punem la punct”, a spus Sabău la emisiunea Fotbal Club.

”M-am întors după o perioadă în care am lipsit 8-9 ani ca și antrenor și a fost o încărcătură mare. Luam echipa într-un moment destul de delicat. Pe umerii mei era o mare răspundere, o mare responsabilitate.

Ce ar fi fost să retrogradez cu echipa mea de suflet. Când s-a terminat campionatul (n.r. sezonul trecut), am zis că nu mai am energia, puterea, motivația să continui și am zis că mai bine ar fi să mă opresc.

Asta a fost toată povestea. Nu au fost alte lucruri. După câteva luni, mi-am revenit, m-am refăcut, și acum iar am motivația aceea, chiar într-un moment mai greu. Dar îmi permite timpul să-mi pun lucrurile la punct”, a mai spus Sabău.