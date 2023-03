Ioan Ovidiu Sabău a vorbit despre cum a revitalizat-o pe U Cluj: „Nu a fost ușor. Am realizat niște lucruri frumoase!”

Ovidiu Sabău, fostul internațional român, a revenit în antrenorat după aproape 9 ani. Acesta o conduce în prezent pe Universitatea Cluj.

De la instalarea sa pe banca tehnică, „Moțul” a avut un parcurs foarte bun cu „Șepcile Roșii”.Iată ce a spus despre echipă.

„Nu a fost ușor. Am realizat niște lucruri frumoase!”

„Pentru mine a fost destul de dificilă situația, am fost crescut la centrul de juniori, am debutat în Liga 1 la U Cluj, te simți mai responsabil. De obicei, cu cei de-ai casei nu prea există răbdare. Nu a fost ușor, m-au ajutat jucătorii să mă reacomodez în postura de antrenor. Am jucători foarte ușor de antrenat.

Am avut o perioadă bună, a contat acea victorie cu Voluntari, am făcut un meci bun cu Rapid și a venit șocul cu Craiova. Am avut o săptămână în care ne-am antrenat doar pe sintetic și am dat de o echipă în formă, au prins o zi foarte bună. Am zis că nu sunt antrenor de rezultate. Au fost momente grele, dar au rămas aceiași jucători valoroși, oameni deosebiți.

A trebuit să realizez la ce nivel sunt ei și ce sistem se potrivește. Am avut doar 3 săptămâni la dispoziție. Am mai făcut niște transferuri, am schimbat mai multe sisteme de joc, a trebuit să formez acele relații de joc, nu a fost ușor. Am realizat niște lucruri frumoase, dar sunt foarte, foarte preocupat în continuare de îndeplinirea obiectivului, salvarea de la retrogradare”, a spus Ioan Ovidiu Sabău, pentru Digi Sport.