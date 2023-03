Ioan Ovidiu Sabău a vorbit despre gazonul de pe Cluj Arena: „Ca să faci spectacol, trebuie să arate impecabil”

“U” Cluj-Napoca a furnizat surpriza Etapei a 28-a a Superligii, învingând Farul, pe teren propriu, cu 2-0.

„Am jucat fotbal cu toate echipele pe un astfel de teren”, susține Ioan Ovidiu Sabău

Ca și la precedentele meciuri jucate pe Cluj Arena, cu Rapid și FC Botoșani, gazonul a fost groaznic. Antrenorul echipei ardelene, Ioan Ovidiu Sabău, spune că și jucătorii pe care-i pregătește sunt afectați de starea suprafeței de joc.

„Sigur că mulți s-au plâns de teren, dar noi n-am jucat la întâmplare. Am construit, am jucat fotbal, deci dacă într-adevăr am fi folosit acest teren și am fi avut jucători de bătaie, de luptă, să jucăm cu pase lungi, faze fixe, dar, ar fi fost corect.

Eu zic că am jucat fotbal cu toate echipele pe un astfel de teren. Și cu Voluntari am dominat, la fel și cu Rapid am avut posesie. Nu cred că suntem o echipă de bătaie, de luptă.

De asta am ales sistemul 4-3-1-2, pentru că la mijloc avem jucători cu calitate, care știu să joace fotbal, sunt tehnici.

Nu știm ce se va întâmpla la următorul joc pentru că se care că se va reface gazonul, nu știm cât timp va lua, aici e un mare dezavantaj, pentru că avem suporteri care încurajează echipa foarte mult”, a declarat Sabău, pentru Sport Total FM.

„Ca să faci spectacol, trebuie să arate impecabil”, recunoaște Ioan Ovidiu Sabău

Fostul mare fotbalist propune soluția existentă în Spania: cluburile care nu au gazoane bune să nu mai primească banii din drepturile tv.

„Sunt soluții. Dacă vrei, se găsesc. În Spania, dacă nu ai un gazon foarte bun, nu mai primești un procent din banii de la televiziuni. Noi vă dăm bani pentru spectacol.

La fel și în tribune, faceți ceva să vină oamenii. Dacă nu vin, e o problemă, la fel, nu vă mai dăm bani, pentru că voi trebuie să lucrați la partea asta.

Nu putem să vă dăm o grămadă de bani și la meciuri, în Spania, televiziunile nici nu au voie să filmeze unde sunt tribunele goale. Sigur că atunci cluburile trebuie să ia măsuri, să fie credibile, transparente total și să aducă oameni la stadion.

Și ca să faci spectacol, gazonul trebuie să arate impecabil, încă avem stadioanel frumoase, cochete, dar nu înțelegem că trebuie să avem în primul rând gazon”, a încheiat Sabău.