Ioan Ovidiu Sabău este resemnat după eșecul cu Poli Iași: „Suntem o echipă obosită, nu jucăm fotbal”

Echipa “U” Cluj-Napoca a fost învinsă, pe teren propriu, de Poli Iași, cu 0-2, într-un meci care s-a întins pe durata a două zile.

„Suntem o echipă obosită, nu jucăm fotbal”, a spus Ioan Ovidiu Sabău

Partida din etapa a 8-a a Superligii a început ieri, la ora 13:30, dar a fost întreruptă în minutul 54, la scorul 0-0, din cauza unei ploi care a făcut terenul impracticabil.

S-a reluat azi, iar după dojă minute a deschis scorul prin Alin Roman, jucător care a marcat și în minutul 90+2.

„Este ceea ce s-a văzut clar, că suntem o echipă obosită, o echipă care nu jucăm fotbal. Foarte lenți în mișcări, pierdem foarte ușor duelurile. Clar, așa cum am arătat, trebuie să ne resetăm și să muncim mult, mult mai mult.

Depinde de noi, depinde de mine, ca antrenor, și de ei, ca jucători, cum vor reacționa de mâine încolo și cum ne vom pregăti pentru că avem calitate, dar cred că trebuie mai multă modestie, umilință și mai mult spirit de sacrificiu.

Nu-mi place absolut deloc cum arătăm. Încerc să joc, să avem posesia, una-două atingeri, dar trebuie să ai și dinamica jucătorilor, să gândești foarte rapid”, a transmis antrenorul gazdelor, Ioan Ovidiu Sabău, după meci.

„Jucătorii cu multă experiență internațională trebuie să arăte ca adevărați jucători”, a atacat Ioan Ovidiu Sabău

După victoria de la Cluj-Napoca, Poli Iași a acumulat 6 puncte și a urcat un loc, pe 15, până la ora meciului Botoșani – Hermannstadt, programat azi, de la 18:30. De partea cealaltă, echipa ardeleană a rămas pe locul 13, cu 7 puncte.

„Ieri am controlat jocul în prima repriză, au avut ei o singură ocazie, dar în zona de 16 metri am fost destul de previzibili, lenți, nu ne-am asumat un drribling, un șut la poartă… Ne-am limitat să aruncăm responsibilitatea unul pe celălalt. Cred în ei, sunt convins că ieșim de aici. Modestie, umilință și spirit de scarificiu.

Am venit de foarte puțin timp. Încă sunt jucătorii cu care am lucrat și în care am mare încredere. Dar sunt sub ceea ce au jucat anul trecut și trebuie să înțeleagă că nu joacă numele și nu putem trăi din amintiri. Ce a fost a trecut, este un nou campionat.

Nu vreau să găsim vinovați, ce s-a întâmplat înainte pentru că ne-ar face foarte, foarte mult rău dacă nu suntem corecți cu noi. Eu ce am greșit, la fel ce au făcut greșit acești jucători.

Unii dintre ei cu multă, multă experiență, meciuri internaționale, și ce trebuie să facă pentru a arăta ca adevărați jucători. Sunt așteptări mari de la niște jucători cu o asemenea carieră frumoasă în spate”, a încheiat Sabău.