Ioan Ovidiu Sabău, extrem de supărat după ce a plecat de la U Cluj: „Nu am fost respectat”

Ovidiu Sabău și U Cluj merg pe drumuri diferite după eșecul suferit de ardeleni cu liderul FC Botoșani. Tehnicianul român a vorbit despre plecarea sa de la echipă și a spus ce l-a deranjat profund.

Ovidiu Sabău a spus lucrurilor pe nume după ce a plecat de la U Cluj

U Cluj, cea care sezonul trecut a fost una dintre surprizele plăcute ale campionatului, nu se mai regăsește în aceeași postură în actuala stagiune. Echipa trece printr-o perioadă mai puțin favorabilă, iar rezultatele confirmă acest aspect.

Ovidiu Sabău și-a anunțat prima dată plecarea de la U Cluj după 1-2 cu Csikszereda, dar ulterior a fost convins să rămână la club. Situația părea rezolvată, însă antrenorul a revenit asupra deciziei după eșecul suferit cu FC Botoșani și și-a anunțat oficial plecarea. Ce a spus acum și ce l-a deranjat, de fapt.

„Mă interesează doar ca echipa să aibă liniște, doar că după ceea ce s-a întâmplat ieri am rămas cu un gust amar. Mi-am dat seama că nu am fost respectat de către conducere.

Îmi pare rău să spun asta. Este simplu. De comun acord, după joc, am zis că e bine să plec eu, echipa are nevoie de altceva.

Luni trebuia să reziliem contractul, dar ei au spus că trebuie să apară ca demisie. Să scriu demisie, dar avocatul a spus că nu se poate asta, din punct de vedere legal, nu că nu aș fi vrut eu. Atunci au zis că nu se poate semna și că trebuie să mă prezint la echipă. Asta m-a durut foarte tare.

Să te duci să te prezinți în fața echipei după ce ai plecat, asta mi se pare penibil. Lipsă totală de respect. M-a durut foarte tare pentru că mi-am dat seama că nu am fost respectat de cei care au fost lângă mine. După un an excepțional, nopți nedormite, implicare totală…

Nu am putut să înțeleg. Nu o să spun alte lucruri, vreau doar ca echipa să aibă liniște. Sunt greșeli care se pot face de ambele părți, dar să ajungi să ți se spună să te prezinți la echipă dacă nu ești de acord cu ce își doresc ei..

Doar să semnezi o demisie să dea bine pentru public. Să nu te gândești la o persoană că o pui într-o situație penibilă…”, a spus Sabău, pentru

Ovidiu Sabău a spus ce a întrecut măsura la U Cluj. „Așa ceva nu trebuia să fie permis!”

Ovidiu Sabău a ținut să sublinieze că revenirea sa în fața jucătorilor nu trebuia să se mai producă din momentul în care și-a anunțat prima dată plecarea, considerând acest gest drept unul naiv din partea ambelor părți.

„Nu mă așteptam, dar am realizat că am fost naiv. Asta e realitatea. Sunt convins că asta nu a fost doar din partea unei singure persoane. Toți din club știau.

Așa ceva nu trebuia să fie permis, ca eu să mă întorc în fața jucătorilor. Singurul lucru de care mă leg, în rest nu am ce să spun!”, a mai spus antrenorul român, conform sursei citate anterior.

Ce a realizat Ovidiu Sabău la U Cluj

Cel de-al doilea mandat al lui Ovidiu Sabău la U Cluj a început pe data de 24 august 2023. De atunci, tehnicianul a strâns pe banca ardelenilor 95 de meciuri, echipa având o medie de 1,47 puncte în acest interval.

În sezonul 2023/2024, U Cluj a încheiat pe locul 4 din play-out, reușind să ajungă până în faza semifinalelor în Cupă, unde a fost eliminată atunci de Oțelul. Stagiunea următoare, echipa lui Sabău părăsea prematur competiția, dar încheia campionatul pe locul 4 din play-off.