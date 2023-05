Ioan Ovidiu Sabău, nemulțumit de evoluția din repriza a doua cu FC Botoșani: „N-am mai avut curaj să jucăm”

“U” Cluj-Napoca a remizat, 0-0, în deplasare, cu FC Botoșani, în etapa a 7-a a play-out-ului Superligii.

„N-am mai avut curaj să jucăm” în repriza a doua, a spus Ioan Ovidiu Sabău

Formația antrenată de Ioan Ovidiu Sabău are 27 de puncte, dar nu a scăpat, în totalitate, de grijile retrogradării. Tehnicianul a făcut o scurtă analiză a evoluției echipei în cele 16 meciuri din Superligă.

Sabău a preluat “U” Cluj-Napoca la începutul anului, când formația ardeleană era pe loc de baraj. În ultimele 9 meciuri ale sezonului regulat a obținut 4 victorii și 3 remize, iar acum echipa mai are nevoie de o victorie pentru a juca și anul viitor în Superligă.

„Suntem foarte mulțumiți, e greu să joci aici. Am fost destul de timorați la început, apoi am avut câteva acțiuni. Prima repriză ne-a aparținut, dar în a doua ne-am retras, n-am mai avut curaj să jucăm, să ținem de mingi, am încercat să jucăm doar pe contraatac.

A fost și teama de a nu primi gol, având experiența meciului cu Voluntari. E un punct care, cu siguranță, ne va ajuta foarte mult.

O să vedem la sfârșit nivelul, am avut meciuri bune și meciuri modeste, greșeli mari care ne-au costat, dar, una peste alta, cred că am avut un parcurs bun pentru nivelul nostru, mai ales că am ajuns și în finala Cupei”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău.