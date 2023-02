Ioan Ovidiu Sabău schimbă sistemul de joc la meciul cu Chindia! Motivul invocat de tehnician

Primul meci al Etapei a 26-a este cel dintre Chindia Târgoviște și “U” Cluj-Napoca, care va avea loc vineri de la 17:00.

Ioan Ovidiu Sabău se teme de forța ofensivă a celor de la Chindia Târgoviște

Antrenorul oaspeților, Ioan Ovidiu Sabău, se așteaptă la o partidă grea, în contextul în care Chindia nu a pierdut niciun meci oficial în acest an.

„Va fi un meci dificil, cu o echipă în formă, care are două victorii și două egaluri în acest an. E o echipă care are încredere, iar situația din clasament îi permite să joace mai relaxat. Va fi un meci de luptă, ei joacă destul de simplu, dar foarte eficient.

Au în față 3 jucători care pot face diferența dacă nu suntem atenți. Cred că vom arăta mai bine, în afara de jocul de la Craiova noi am avut tot timpul inițiativa și am avut ocazii. Am văzut o stare de spirit mai bună și o formă sportivă bună, chiar mai bună decât săptămâna trecută.

Asta îmi dă speranțe că ne vom putea bate de la egal la egal cu Chindia. În defensivă, când pierdem mingea, avem mici probleme. Noi ne-am concentrat pe construcție, atac și să recuperăm foarte sus”, a spus Sabău, conform site-ului oficial al echipei.

Ioan Ovidiu Sabău are așteptări mari de la Dan Nistor

Tehnicianul a dat de înțeles că va schimba sistemul de joc, mai ales că îl are la dispoziție pe Dan Nistor, adus de la Universitatea Craiova. „Sunt în dificultate în momentul de față. E o decizie importantă pe care trebuie să o iau.

Sistemul 3-4-2-1 a funcționat destul de bine la 3 jocuri. Mă gândesc la un alt sistem, poate cu 4 fundași. Îl avem acum și pe Nistor și alți mijlocași care au calitate.

Dan Nistor e un jucător de atac, un jucător care arată calitate atunci când are mingea. Poate lua responsabilitățile de pe umerii acelor jucători care nu au experiență. De la el așteptările sunt mari. Are și experiență, a jucat și la echipa națională.

E un jucător care îmi doresc să ne ajute. A venit cu entuziasm și e un mare câștig pentru noi. Cu el a fost o situație de ultim moment. Ne-a fost propus și imediat mi-am dat acordul”, a mai precizat el.