Ioan Ovidiu Sabău și-a certat public un jucător, după FC Argeș – U Cluj 1-0: „Faci glume cu Oancea, că ați jucat împreună?”

Formaţia FC Argeş a învins, sâmbătă seară, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Universitatea Cluj, într-un meci din etapa a zecea a Superligii.

„Nu arătăm că o echipă de fotbal, în primul rând”, spune, tehnicianul, cu amărăciune

Golul a fost marcat de Bettaieb ’66. În minutul 45+1, un gol al gazdelor a fost anulat pentru ofsaid. De la oaspeţi, în minutul 58 a fost eliminat Bic. Şi gazdele au avut un jucător eliminat, pe Oancea, în minutul 82.

După meci, Ioan Ovidiu Sabău a avut un discurs dur la adresa lui Ovidiu Bic, care a văzut două galbene în decurs de doar șase minute.

„La experiența lui, nu știu ce-a făcut. Nu știu cum privești tu jocul ăsta de fotbal. Faci glume cu fundașul dreapta, cu Oancea, că ați jucat împreună? N-am înțeles ce s-a întâmplat acolo. Trebuie să fii un om responsabil.

Totuși, e un club important, o echipă cu obiective. Dacă era copil, înțelegeam, dar mi se pare… OK, ești obosit, dar n-ai voie la acest nivel. E contraatac, îl lași să meargă și te duci cu el, ar fi intrat în margine, dar sunt acele momente care decid jocul, când ești neinspirat și iei deciziile proaste.

(…) Nu arătăm că o echipă de fotbal, în primul rând. Nu aveam acea stare de spirit arătată de adversar. Noi jucăm cu teamă, nu ne asumăm, dăm mingea de la unul la celălalt fără nicio logică în unele momente.

Trebuie să intru în combinații, să mă simt fotbalist. Dacă nu-ți asumi obiective mărețe, e prea puțin. Trebuie să-ți dorești mult mai mult”, a spus Andone.