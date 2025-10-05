Ioan Varga a dat verdictul pe loc după victoria în fața lui FC Hermannstadt: „Sunt foarte fericit, calitate are cât duce trenul”

CFR Cluj a bifat a doua victorie din actualul sezon de SuperLigă, impunându-se cu 2-1 pe teren propriu în fața celor de la Hermannstadt, într-un meci disputat în etapa a 12-a. Golurile echipei antrenate de Andrea Mandorlini au fost marcate de Louis Munteanu, în minutul 24, și Lindon Emerllahu, în minutul 55, în timp ce pentru sibieni a deschis scorul Dragoș Albu, în minutul 10.

Acest succes a pus capăt unei serii negative de nouă meciuri fără victorie în campionat pentru CFR, aducând atât bucurie în vestiar, cât și satisfacție pentru patronul Ioan Varga. Acesta a transmis că este deosebit de mulțumit de evoluția echipei și, în special, de dezghețarea lui Louis Munteanu, aflat la primul său gol în această ediție de campionat.

Patronul ardelenilor a subliniat importanța omogenizării lotului și a revenirii unor jucători importanți în compartimentul defensiv, subliniind evoluția pozitivă sub comanda actualului staff tehnic.

„Am fost mulțumit că am câștigat și s-au deblocat mental băieții. Mă bucur pentru echipă și pentru antrenor, în mod special mă bucur pentru Louis că s-a deblocat și a început să dea goluri.

Sunt ferm convins că în continuare va începe să-și facă datoria la fel cum ne-a învățat și cum merită, pentru că are toate calitățile necesare pentru a ne face fericiți și pe noi, și pe el, și echipa cu goluri frumoase și cu goluri care să ne ajute să ne îndeplinim obiectivele. A fost o perioadă mai întunecată până acum, sper că acum vine și soarele la noi, pe strada noastră.

Sperăm să se omogenizeze echipa, să își revină și Zouma, să fie pregătit la capacitate maximă și să avem o apărare cum am avut pe vremuri, să nu ne fie frică, la fiecare meci să stau cu inima îndoită, când avem un gol avantaj să stau stresat că ne egalează sau chiar pierdem.

Încep băieții să joace fotbal și asta îmi place. Începe să se vadă mâna antrenorului și omogenitatea lor. Pentru asta îi felicit pe toți și mă bucur. Sper să o țină tot așa și să ne ducem înapoi unde ne este locul, acolo sus, în vârf.

Ceea ce pot să spun de Louis, sunt foarte fericit, calitate are cât duce trenul. Important a fost să se refacă după accidentare și să revină cu gol, ceea ce s-a întâmplat. De acum încolo îi urez succes și la echipă la fel.”, a spus Neluțu Varga, potrivit fanatik.ro.