Ioan Varga a dezvăluit numele noului antrenor de la CFR Cluj! Andrea Mandorlini, dat afară

Ioan Varga a dezvăluit că noul antrenor de la CFR Cluj va fi Adrian Mutu.

”Da, e adevărat. Renunțăm la el. Nu se mai poate, nu mai suport să văd echipa jucând așa. Când nu ești în stare să bați la ultima clasată, nu mai avem ce să discutăm!

Nu vreau să ajung să joc în play-out. Eu vreau să mă bat la titlu. I-am dat o grămadă de șanse, dar s-a terminat.

Adi Mutu este numele viitorului antrenor. Cu Adi am discutat și anul trecut, înainte de meciul cu U Cluj. Apoi s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu mama lui, noi am bătut cu 4-0 și am zis să nu schimb antrenorul după o victorie la scor.

O să discutăm cu el (n.r. – Mandorlini) să o încheiem. Cred că nu e în stare să transmită mesajul în vestiar. Nu cred că avem echipă rea, dar e o problemă de comunicare din partea lui. Nu pot să contest modul în care pregătește echipa, dar nu mai pot. Nu am arătat nimic astăzi.

Nu are nicio scuză! Venise din cantonament. A avut toate condițiile acolo. Terenuri, tot. Totul a fost cum a cerut. Salariile sunt la zi. Tot ce a cerut i-am adus.

Nu mai pot, îmi doresc altceva de la echipă”, a declarat Ioan Varga, citat de iamsport.