Ion Crăciunescu îl pune la zid pe Istvan Kovacs după eroarea comisă: ”Să știți că o s-o pățească!”

Brigada arbitrului român a greșit în partida din preliminariile Conference League dintre Hamrun și Levski Sofia. Ion Crăciunescu consideră că arbitrul din Liga 1 va trebui să suporte consecințele după această eroare.

”Eu am mai spus că Istvan Kovacs este mai talentat decât Ovidiu Hațegan. A jucat fotbal, înțelege mai bine, dar are suficiența asta, care l-a adus aici. Să știți că o s-o pățească, pentru că UEFA și FIFA, când un club depune o reclamație și are și fundament, nu iartă ușor greșelile.

N-am înțeles, dar probabil că n-au avut VAR nici ei acolo (n.red. la meciul Hamrun – Levski Sofia), pentru că dacă aveau VAR, la faza de construcție a unui gol s-a comis o greșeală și se constată asta, se poate anula golul.

VAR-ul a ajuns o scuză pentru ei. Am văzut niște faulturi, full contact, aribtrul dă galben. Băi, băieți, ce ai văzut de ai dat galben? Și după vine VAR-ul și spune să dai roșu, dar era roșu să-i dai zece, nu unul”, a declarat Ion Crăciunescu, citat de sptfm.ro.