Ion Țiriac evită să-i mai dea sfaturi Simonei Halep: „Orice îi spun, face de capul ei”

Jucătoarea de tenis Simona Halep se află la Miami, unde va juca la primul turneu după mai bine de un an şi jumătate.

„Orice îi spun, face de capul ei”, a spus Ion Țiriac despre Simona Halep

Competiția are loc între 19 și 31 martie și este prima pentru româncă după octombrie 2022, când a fost depistată pozitiv la iun control atidoping.

Ion Țiriac îI transmite câteva recomandări dublei câștigătoare de titluri de Mare Șlem, chiar dacă știe că nu vor fi luate în calcul.

„Am acest privilegiu ca domnişoara Halep să vină şi să mă întrebe. Dar orice îi spun, ea face absolut de capul ei. Rar, rar m-a ascultat. Şi din când în când, când m-a ascultat, a făcut bingo! Nu atât că sunt deştept eu, dar am 60 de ani de când sunt în sportul ăsta.

Halep trebuie s-o ia foarte încet cu revenirea pentru că a uitat ce înseamnă ‘fifteen-love’, ‘thirty-all’, ‘Game Halep!’ sau game cealaltă! Un an jumătate înseamnă o viaţă întreagă.

Aş sfătui-o, deşi s-a antrenat tot timpul, să se gândească dacă e mai bine să înceapă doar pe zgură.

Mai e doar un turneu pe hard, la Miami. Iar acolo sunt vreo 20 de fetiţe între 18 şi 21 de ani, de peste 1,80 metri, care servesc cu 200 km/h. Eu aş juca cinci ore în fiecare zi pe zgură!”, a spus Ion Ţiriac, potrivit gsp.ro.

Omul de afaceri a reamintit care a fost greșeala făcută de Simona la începutul carierei. „Mi-ar fi fost foarte drag să am timp şi s-o fi putut s-o iau pe Halep la 15 ani sau la 16 ani.

Halep, în primul rând, la 14-15 ani n-a fost sfătuită destul de bine. Baza fizică atunci se face.

S-a greşit că a jucat prea puţin. Trebuia să joace câte trei, patru sau cinci ore pe zi. Şi putea, având în vedere ambiţia ei! De la 15 ani eu nu mă mai gândesc la vârstă, ci numai la performanţa pe care o pot face cu un jucător”, a adăugat omul de afaceri.