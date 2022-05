Ion Țiriac îi critică pe organizatorii de la Wimbledon: „Aș inventa un wild card la dublu masculin, feminin și mixt”

Organizatorii turneului de tenis de la Wimbledonb, al treilea de Mare Șlem al anului, care va avea loc între 27 iunie și 10 iulie, au anunțat că nu vor permite jucătorilor din Rusia și Belarus să participe. Ion Țiriac nu este de acord cu această decizie.

„Nu sunt radical în această problemă”, a declarat Ion Țiriac

Invazia trupelor rusești în Ucraina, care a început pe 24 februarie, a atras mai multe sancțiuni la adresa Rusiei, inclusiv pe plan sportiv. Una dintre ele este că sportivii din Rusia și Belarus nu vor avea dreptul să joace la Wimbledon.

Ion Țiriac, fost președinte al FR de Tenis, consideră că decizia organizatorilor este greșită. „Nu sunt radical în această problemă. Când aveam 15 ani am fost selectat pentru naționala de tineret de hochei României. Un an mai târziu, am fost chemat la lotul olimpic.

Am petrecut patru ani, până în 1960, la 2.000 de metri altitudine, lângă un lac care îngheța iarna, făcând trei zile de antrenament cu sare, pentru a mă pregăti pentru Jocurile Olimpice de iarnă de la Squaw Valley din Statele Unite.

Cu o săptămână înainte de plecare, guvernul comunist român a decis să boicoteze olimpiadele pentru că Germania de Est nu a fost acceptată, ci doar Germania de Vest.

A fost unul dintre cele mai mari dezastre din viața mea sportivă. O să-mi aduc aminte mereu”, a rememorat Ion Țiriac, conform prosport.ro.

„Aș inventa un wild card la dublu masculin, feminin și mixt”, a mai spus Ion Țiriac

Fostul președinte al Federației Române de Tenis consideră că organizatorii turneului de la Wimbledoin nu fac altceva decât să toarne benzină peste foc. „Am avut onoarea să-l cunosc personal pe Nelson Mandela și îmi amintesc când spunea că sportul poate aduce oamenii împreună.

Am fost la Jocurile Olimpice de la Sydney în 2000, iar Coreea de Nord a defilat alături de Coreea de Sud. A fost minunat. Nimeni nu are dreptul să interzică unui tânăr sportiv, doar pentru că este rus sau belarus, să participe la un turneu internațional.

Ce fac englezii? Ce obțin prin interzicerea tinerilor să-și facă meseria„? Servește doar pentru a turna benzină pe foc. Nu vrem război, este o greșeală. Din fericire, în Spania acceptăm ruși și bieloruși.

Dacă aș fi responsabil la Wimbledon aș inventa un ‘wild card’ (n.r. – invitație) la dublu masculin, feminin și mixt, cu un rus și un ucrainean împreună.

Pentru a le arăta oamenilor că popoarele pot trăi împreună în mod normal. Nu este momentul să facem această diferență politică pe terenurile de tenis”, a încehiat el.