Ion Țiriac n-a stat la discuții cu americanii: „I-am făcut handicapați! Pe pașaport românesc am trăit toată viața”

Ion Țiriac a rememorat o întâmplare din perioada în care era jucător de tenis: din cauza unei greșeli din cadrul turneului de la US Open a riscat să aibă repercusiuni politice la întoarcerea în țară.

Americanii au încurcat imnul României comuniste de la acea vreme cu cel din perioada monarhiei, imn interzis la instaurarea republicii – considerat o ideologie opusă regimului comunist.

Ion Țiriac a povestit cum în cadrul turneului de la US Open a părăsit terenul după ce organizatorii au difuzat imnul României din perioada monarhică „Trăiască Regele”, în locul imnului oficial al regimului comunist de la vremea respectivă.

„Am fost mai norocos decât alții. Mi-am făcut norocul și singur. M-am născut la Brașov, pe Tache Ionescu nr. 3. Se poate întâmpla să-mi ofere cineva alt pașaport onorific, dar tot român sunt, tot pe pașaport românesc am trăit toată viața, cu ăsta mă duc peste tot. Eu și Ilie Năstase am fost privilegiați că puteam ieși afară, dar am și răspuns. Mi-a cântat imnul de 400 și ceva de ori. La US Open am ieșit de pe teren pentru că ne-au pus imnul greșit, au pus Trăiască Regele. I-am făcut handicapați. Eu n-am fost membru al Partidului Comunist, Ilie a fost. Poate mă băgau la Securitate și câștigam zece lei mai mult”, a declarat Ion Țiriac, la podcastul „Școala Sportivă”.