Ion Țiriac nu se uită la bani. Pe ce cheltuie miliardarul român 125.000 de euro în fiecare an: „E cam indecent, nu?”

Cunoscutul milionar român Ion Țiriac nu se uită la bani când vine vorba de micile capricii. Pe ce dă afaceristul cu o avere impresionantă 125.000 de euro anual. A dezvăluit că prețul este unul foarte decent.

Pe ce dă Ion Țiriac 125.000 de euro anual

Ion Țiriac este cunoscut pentru faptul că nu lipsește de la marile turnee de tenis. A practicat multă vreme acest sport și a deținut unul dintre cele mai mari evenimente din domeniu, turneul de la Madrid aducându-i venituri considerabile.

În prezent, fostul jucător de tenis nu ține cont deloc de partea financiară când vine vorba de micile „mofturi”. Prin urmare, cheltuie în fiecare an peste 100.000 de euro pentru a-și rezerva spații de lux la Roland Garros.

Afaceristul român a recunoscut că deține două loje la turneul de tenis din Paris. Pentru acestea în fiecare an scoate din buzunar o sumă considerabilă, precizând că prețul este unul corect. Așadar, nu consideră că este prea mare.

„Loja mea de la Roland Garros, și am două, costă 125.000 de euro pe an. Dar câtă vreme coada, adică waiting list (n.r. lista de așteptare) e de 2.000 de companii și de persoane, oricare preț este corect. Atât face!”, a mărturisit Ion Țiriac, pentru .