Ion Țiriac vorbește despre suspendarea Simonei Halep pentru acuzația de dopaj: ”Mi se pare obscen”

Pe 17 februarie 2023, Simona Halep ar fi trebuit să pledeze nevinovată la Londra, dar audierea a fost amânată. Tenismena susține că ingerarea substanței – un supliment nutritiv – s-a produs în necunoștință de cauză.

Ion Țiriac a comentat suspendarea sportivei și a spus că nu înțelege de ce procesul durează atât de mult.

El a subliniat că i se pare ”obscenă” perioadă de când a fost declarată pozitivă.

„Din păcate, exact ca Andreea Răducan, Simona Halep a fost declarată pozitivă. Cum a fost declarată pozitiv nu știu. Nu știu ce au făcut cu proba A, nu știu cine i-a adus proba B. Ceea ce știu și pot să public încă o dată, după atâția ani…

Sunt 13 ani deja de când Răducanu a fost declarată fals-pozitivă. Pentru că proba nu a fost contaminată, a fost manipulată. Nu poți să-mi spui mie că 62 de mm s-au dus la laborator cu proba B și au venit 100 de mm înapoi. Cum e miracolul ăsta, doamna președinte?

Și cu Halep. Ok, e pozitivă. Acolo nu mai ai ce să spui, legea am făcut-o cu ei acum 30 de ani când s-a făcut WADA, eram 5 persoane. Și am făcut bine legea.

Dacă mâine dimineață un sportiv devine pozitiv, chit că 5 îl țin de gură și unul i-a băgat pe gât este pozitiv, dar are circumstanțe. Și la ce e pozitiv? La nurofen sau la alimentul pe care i l-a dat. Mie ce mi se pare obscen este perioada de când a fost declarată pozitivă”, a declarat Ion Ţiriac, potrivit Playsport.